В музее промышленных предприятий Жигулевска пройдут экскурсии для школьников

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В Жигулевске городской стратегический совет приступил к воплощению в жизнь социального проекта "Взгляд в мир профессий. Развитие", получившего поддержку Фонда президентских грантов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Уже начался цикл экскурсий для школьников. Ребята имеют возможность познакомиться с историей, деятельностью промышленных предприятий: фармацевтической компанией, аккумуляторным заводом , кондитерской фабрикой, металлургическим заводом, "Жигулевской ГЭС". А также узнают об основных профессиях на этих производствах, пишет Сова.



С помощью системы виртуальной реальности ребятам удается побывать на водосливной плотине Жигулевской ГЭС и увидеть, как с высоты 40 метров падают вниз толщи воды.



- Школьники проводят время с пользой, узнают, по каким профессиям работают люди на жигулевских предприятиях, знакомятся с уникальной продукцией, которая изобретена и выпускается только в городе,- отмечают в администрации муниципалитета.



Музей промышленных предприятий создан в рамках социальных проектов с использованием средств грантов, в том числе и предоставленных Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Фото: администрация Жигулевска