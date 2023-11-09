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В музее промышленных предприятий Жигулевска пройдут экскурсии для школьников

9 ноября 2023 13:19
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В музее промышленных предприятий Жигулевска пройдут экскурсии для школьников
 

В Жигулевске городской стратегический совет приступил к воплощению в жизнь социального проекта "Взгляд в мир профессий. Развитие", получившего поддержку Фонда президентских грантов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Уже начался цикл экскурсий для школьников. Ребята имеют возможность познакомиться с историей, деятельностью промышленных предприятий: фармацевтической компанией, аккумуляторным заводом , кондитерской фабрикой, металлургическим заводом, "Жигулевской ГЭС". А также узнают об основных профессиях на этих производствах, пишет Сова.

С помощью системы виртуальной реальности ребятам удается побывать на водосливной плотине Жигулевской ГЭС и увидеть, как с высоты 40 метров падают вниз толщи воды.
 

- Школьники проводят время с пользой, узнают, по каким профессиям работают люди на жигулевских предприятиях, знакомятся с уникальной продукцией, которая изобретена и выпускается только в городе,- отмечают в администрации муниципалитета.
 

Музей промышленных предприятий создан в рамках социальных проектов с использованием средств грантов, в том числе и предоставленных Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

 Фото: администрация Жигулевска

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