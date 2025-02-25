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В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
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В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»

25 февраля 2025 10:56
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в Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»

1 марта (суббота) в 11.00 пройдет детская экскурсия (6+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

Кто и как жил в Самаре больше 100 лет назад? С какой скоростью передвигалась самарская конка? Ребята почувствуют себя в роли путешественников и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре. Юные посетители узнают, например, какие растения высаживали и выращивали в Струковском саду и других парках, каких домашних животных можно было встретить на улицах города и почему от Алексея Бострома (русский земский деятель, отчим писателя Алексея Толстого) сбежала корова.

Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cyPwXO 

 

Также 1 марта в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре» (12+), который будет вести исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов. Тема первой лекции – «Архитектурные кино-лабиринты: как здания рассказывают истории?» (12+).

Кино – это всегда история, а любая история разворачивается во времени. Искусство архитектуры – это опыт работы с пространством, это умение заставить время застыть. Здания, городские ландшафты, интерьеры помещений приостанавливают ход времени. Но как в этом случае возможна история, которая рассказывается при помощи архитектурных решений?

На первой лекции речь пойдет о таких случаях в мировом кино, где рассказчиками становятся дома, городские улицы, окна, убранство комнат. На основе анализа эпизодов из классических картин (например, Алена Рене и Бернардо Бертолуччи) и работ современных кинематографистов посетители узнают, как архитектурные объекты могут стать местами памяти, как аффекты меняют облик зданий и как ведет себя время внутри пространственных лабиринтов.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cITpxv 

 

В воскресенье, 2 марта, в 14.00 в «Заварке» пройдет мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов» (12+). Его проведет руководитель экопроекта «Вторсырье на благотворительность» Светлана Симонова.

На встрече участники обсудят проблему текстильного загрязнения планеты и пути ее решения, а также узнают о возможности создания полезных вещей из вторичного сырья (например, как изготовить лежанку из старого свитера или куртки). В процессе мастер-класса каждый создаст собственную лежанку.

Эта встреча позволит не только полезно провести время и дать вторую жизнь старым вещам, но и приобщиться к благотворительной деятельности – все изготовленные вещи команда проекта «Вторсырье на благотворительность» передаст в приюты для бездомных животных. Сделанные с любовью, мягкие и удобные лежанки станут настоящим подарком для приютских кошек и собак.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cITpIF 

Теги: Мероприятия

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