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В Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре»

27 мая 2025 10:27
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в Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре»

31 мая (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре» (12+). Ее тема – «Архитектурные образы (анти)утопии в мировом кино» (12+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.
Любое искусство неразрывно связано с будущим. Поэтому и кино, и архитектура всегда должны пройти проверку временем – только так они становятся частью канона и социального опыта. Но может ли кино предугадать образы будущего, и способны ли решения архитектора оставить след в мире, в котором нам еще только предстоит жить?
Очередная встреча цикла «Архитектура в кадре» будет посвящена образам (анти)утопии в мировом кино. На лекции речь пойдет как об известных фильмах – «Метрополис» (1927, 12+) Фрица Ланга, «Бегущий по лезвию» (1982, 18+) Ридли Скотта, «Кин-дза-дза!» (1986, 12+) Георгия Данелия – так и о менее знакомых картинах, которые пророчески предсказали архитектурные формы жизни, окружающие теперь каждого из нас.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMiJRM

В воскресенье, 1 июня, в 16.00 состоится обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях «Заварки».

Теги: Мероприятия

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