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31 мая (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре» (12+). Ее тема – «Архитектурные образы (анти)утопии в мировом кино» (12+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Любое искусство неразрывно связано с будущим. Поэтому и кино, и архитектура всегда должны пройти проверку временем – только так они становятся частью канона и социального опыта. Но может ли кино предугадать образы будущего, и способны ли решения архитектора оставить след в мире, в котором нам еще только предстоит жить?

Очередная встреча цикла «Архитектура в кадре» будет посвящена образам (анти)утопии в мировом кино. На лекции речь пойдет как об известных фильмах – «Метрополис» (1927, 12+) Фрица Ланга, «Бегущий по лезвию» (1982, 18+) Ридли Скотта, «Кин-дза-дза!» (1986, 12+) Георгия Данелия – так и о менее знакомых картинах, которые пророчески предсказали архитектурные формы жизни, окружающие теперь каждого из нас.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMiJRM