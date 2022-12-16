В муниципальном приюте для бездомных животных, проходящих по программе ОСВВ, состоится субботник

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18 декабря в муниципальном приюте для бездомных животных, проходящих по программе ОСВВ, состоится открытый субботник. К участию приглашены волонтёры, кураторы собак, все, кто хочет помочь животным.

Мероприятие организовано подрядной организацией по исполнению программы ОСВВ на территории Самары ООО "ДЛ" при поддержке ветеринарного центра "ФлагманВет".

Участники субботника смогут оказать помощь по уходу за собаками, уборке территории и вольеров, в строительных и ремонтных работах, помочь по кухне и, конечно, погулять с собаками. А также увидеть, как преображается приют и меняются условия содержания животных.

Во время субботника будет работать полевая кухня, где можно будет подкрепиться горячей едой.

Дата, время: 18 декабря, 11.30.

Место: пос Козелки, 53.343768, 50.329976.