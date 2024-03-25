В Москве состоялось первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

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Его провел первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. Члены совета обсудили кадровые и финансовые и вопросы деятельности фонда, а также новые направления работы.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала об итогах работы организации за 9,5 месяцев, прошедших с момента ее создания. Всего за время работы в филиалы фонда поступило более 850 тысяч обращений. Из них удалось решить более 730 тысяч вопросов, остальные — в работе.

Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд, стали запросы о назначении мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, получении удостоверения ветерана боевых действий, юридической, медицинской и психологической помощи. Председатель фонда рассказала об основных результатах по каждому из направлений работы и отметила особо новые направления.

«Благодаря решению Президента о расширении полномочий фонда мы теперь можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь ветеран оформляет сертификат на получение, например, протеза, в Соцфонде, а фонд «Защитники Отечества» после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого ТСР. Хочу подчеркнуть, что срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать 7 рабочих дней», — сказала Анна Цивилева.

Только за 2023 год фонд «Защитники Отечества» в Самарской области рассмотрел более 9 тысяч обращений. Ни одно из них не осталось без отклика, при этом специалисты фонда помогают участникам СВО и членам их семей в самых разных ситуациях. Часто родственники обращаются в фонд, когда участник СВО получил ранение и требуется медицинская помощь.

Так в Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилась сестра ветерана СВО Олега Б., ее брат получил тяжелое ранение, находился в госпитале, но провести операцию не представлялось возможным. Отсутствовала титановая пластина для головы. Мужчина ждал ее два месяца, его состояние было критическим. В итоге благодаря помощи специалистов Самарского филиала фонда «Защитники Отечества», пластину нашли в считанные дни. Операция прошла успешно, боец вернулся домой и уже идет на поправку.

Несмотря на то что фонд и сейчас оказывает всестороннюю помощь, Сергей Кириенко отметил, что Указом Президента РФ в феврале этого года полномочия фонда «Защитники Отечества» были существенно расширены.

«Одно из важнейших направлений деятельности фонда — сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки с обязательным последующим докладом Президенту РФ. Также у фонда появились полномочия по международному сотрудничеству в части защиты прав бойцов и их семей. Связано это было с тем, что добровольцами выступали не только граждане Российской Федерации. И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Члены Наблюдательного совета также одобрили поправки в Устав, которые вносятся во исполнение Указа Президента, который расширяет полномочия фонда «Защитники Отечества».