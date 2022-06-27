В Москве проходит церемония прощания близких с Юрием Шатуновым

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Церемония прощания друзей и родственников с Юрием Шатуновым началась в похоронном доме Троекурово в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что здание оцеплено сотрудниками полиции и кладбища, посторонних не подпускают.

Тело артиста кремируют, прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.

В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание.

Как передает ТАСС, проститься с бывшим солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым в траурном зале Троекуровского кладбища в воскресенье пришли свыше 16 тыс. человек. Онлайн-трансляцию церемонии посмотрели еще более 61,5 тыс. человек, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного ГБУ "Ритуал".

Уточняется, что "к гробу певца возложили порядка 20 тыс. роз (2 тонны)".

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев