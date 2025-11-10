В московском метро пенсионерка столкнула несовершеннолетнюю девочку на пути 

155

Пенсионерку из Краснодара, которая столкнула несовершеннолетнюю девочку на пути в московском метро, арестовали на два месяца. Об этом 10 ноября сообщил корреспондент «Известий».

«Сложно объяснить, почему решила ее толкнуть», — сказала пенсионерка.

Уточняется, что женщина пробудет в СИЗО до 9 января. Инцидент произошел 9 ноября. 64-летняя женщина сделала замечание школьнице из-за того, что та якобы громко разговаривала, а затем столкнула ее на рельсы. Родителям девочки удалось вытащить ее на платформу.

Фото: freepik.com