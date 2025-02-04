В Московской области врачи достали флешку с домашним заданием из желудка 16-летнего школьника

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В Московской области врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля достали флешку с домашним заданием по информатике из желудка 16-летнего школьника, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Уточняется, что подросток выполнил свою работу и загрузил ее на флешку, после чего начал крутить флешку перед лицом и случайно проглотил ее. Школьник думал, что флешка выйдет естественным путем, однако этого не произошло, и семье пришлось обратиться к врачам.

«В условиях операционной мы провели мальчику наркоз и подготовили его к операции. С помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разреза извлекли флешку из желудка. Процедура длилась всего 15 минут и прошла успешно», — сказала лечащий врач-эндоскопист Дарья Степаненко ведомству.

На следующий день после операции 16-летнего мальчика выписали домой. Флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность.

Фото: freepik.com