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Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
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В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».

23 февраля 2025 14:59
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В нем принимали участие ветераны, участвовавшие в различных конфликтах, включая Афганистан, Чечню и специальную военную операцию.

В нем принимали участие ветераны, участвовавшие в различных конфликтах, включая Афганистан, Чечню и специальную военную операцию.

Гости поделились своими воспоминаниями и переживаниями: те, кто служил в Афганистане, рассказали о трудностях и испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться, а участники чеченских конфликтов акцентировали внимание на важности братства и взаимопомощи.

Ветераны СВО обсудили современные реалии и вызовы, с которыми сталкиваются солдаты сегодня.
В рамках встречи участники рассмотрели  вопросы сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов, а также роль молодежи в этих процессах.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия Самара

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