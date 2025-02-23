В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».

166

В нем принимали участие ветераны, участвовавшие в различных конфликтах, включая Афганистан, Чечню и специальную военную операцию.

Гости поделились своими воспоминаниями и переживаниями: те, кто служил в Афганистане, рассказали о трудностях и испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться, а участники чеченских конфликтов акцентировали внимание на важности братства и взаимопомощи.

Ветераны СВО обсудили современные реалии и вызовы, с которыми сталкиваются солдаты сегодня.

В рамках встречи участники рассмотрели вопросы сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов, а также роль молодежи в этих процессах.

Фото: минкульт СО