В многодневный Крестный ход 19 июля отправятся верующие из Самары

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В Самаре пройдет ежегодный Крестный ход. Он продлится с 19 по 22 июля 2022 года. Об этом сообщила Самарская митрополия.

По данным епархии, шествие начнётся 19 июля 8:00 у храма Смоленской иконы Божией Матери в областной столице. В путь верующие отправятся после молебна, который проведут в 7:30. Затем все проследуют к храму великомученика Пантелеимона (Белорусская, 101а). Следующий пункт следования - храм Иоанна Воина (ул. Рижская, 7). Далее Крестный ход направится в село Воскресенка Красноармейского района к храму Воскресения Христова.

20 июля в 10:00 от храма Воскресения Христова Крестный ход проследует в село Каменный Брод Красноармейского района - к храму Казанской иконы Божьей Матери. 21 июля в 14:00 оттуда участники пойдут в райцентр Красноармейское к храму архангела Михаила, а уже 22 июля в 10:00 Крестный ход направится в посёлок Кировский Красноармейского района к храму в честь покрова Пресвятой Богородицы, пишет ГТРК Самара.