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В Минстрое назвали новый состав градостроительного совета Самарской области

2 февраля 2022 10:43
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В Минстрое назвали новый состав градостроительного совета Самарской области

Региональные власти планируют пересмотреть состав Градостроительного совета при губернаторе Самарской области. Об этом можно судить из проекта постановления, который опубликовали на сайте Министерства строительства губернии.

Градостроительный совет при губернаторе Самарской области сформировали в 2012 году. Он является совещательным органом, необходимым для принятия решений в сфере градостроительства, архитектуры, благоустройства городов и сёл региона. В него входят руководители профильных ведомств, а также специалисты федерального и местного уровней, пишет 63.ру.

— Перестановки связаны с изменениями в органах государственной власти. Также они необходимы для повышения эффективности градсовета, — следует из пояснительной записки к документу.

Предполагается, что из структуры хотят вывести сразу 18 человек. Вот они:

Александр Карпушкин;

Сергей Анташев;

Сергей Блохин;

Алексей Брусенцев;

Дмитрий Буш;

Михаил Грудинин;

Владимир Кошелев;

Юрий Перелыгин;

Виталий Стадников;

Владислав Татарников;

Владимир Филипенко;

Сергей Чеботарев;

Аркадий Шишкин;

Олег Шапиро;

Сергей Марков;

Светлана Пряникова;

Сергей Черепанов;

Борис Илларионов.

В том же проекте постановления обозначили претендентов на освободившиеся места:

Наталья Катина — заместитель председателя правительства Самарской области;

Константин Пресняков — глава департамента информационных технологий и связи региона;

Игорь Андреев — министр имущественных отношений губернии;

Евгений Герасимов — генеральный директор мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор РФ;

Олег Захаров — заместитель главы Тольятти;

Сергей Кобылянский — министр спорта Самарской области;

Николай Лядин — председатель Комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы;

Александр Мордвинов — министр энергетики и ЖКХ Самарской области;

Татьяна Мрдуляш — министр культуры региона;

Иван Пивкин — глава Минтранса губернии;

Николай Плаксин — министр строительства Самарской области;

Николай Ренц — мэр Тольятти;

Иван Стафеев — и. о. главы Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН);

Елена Чугуевская — генеральный директор «Гипрогор»;

Михаил Шувалов — директор академии строительства и архитектуры СамГТУ.

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. После этого его передадут для подписания губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Однако еще до вступления документа в законную силу он вызвал немало возмущения местных жителей. Представители регионального Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории (ВООПИиК) потребовали пересмотреть состав участников градсовета. Дело в том, что среди исключенных членов есть бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников. И недовольные самарцы просят сохранить его в градсовете. Для этого горожане опубликовали в интернете петицию в адрес главы региона.

Одно из последних спорных решений градостроительного совета касалось возможного освоения территории бывшего элеватора в Самаре. Предполагается, что здесь построят жилой микрорайон, а башни в стиле брутализма снесут. Однако против такого варианта развития событий выступили местные жители.

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