в Минсельхозе поддержали закон о меде

Я нашел ошибку
Главные новости:
Присоединяйтесь к движению ГТО: пять несложных шагов до знака отличия ГТО
Президент России Владимир Путин 6 апреля своим Указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты России.
Владимир Путин включил Екатерину Колотовкину в новый состав Общественной палаты России
Центральной темой заседания станет подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В Самаре пройдет расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»
Приглашают самозанятых региона к участию.
Впервые в Самаре пройдет Пасхальная ярмарка
Насосная станция - не холст для рисования. Хватит уговаривать и красить, пора серьёзно наказывать.
«РКС-Самара»: пора ужесточить наказание за граффити на коммунальных объектах
Для реализации закона в Самарской области была проведена большая работа.
Все спортивные организации Самарской области получили лицензию в рамках реализации закона о гармонизации
Выступления Капеллы поражают слушателей всего мира – тонкой звукописью, многотембровой красочностью, чарующей силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством.
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Класс ориентированный на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся.
В самарской школе № 12 создадут класс правоохранительной направленности
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.5
0.14
EUR 87.1
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Минсельхозе поддержали закон о меде

6 апреля 2023 12:54
146
в Минсельхозе поддержали закон о меде

Минсельхоз поддержал законопроект об определении меда и продукции пчеловодства — документ внесут в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. В министерстве подтвердили, что инициатива рассмотрена, а формулировка термина «продукция пчеловодства» доработана с учетом предложений ведомства. Инициативу поддерживают в Межрегиональном союзе пчеловодов, где называют кондитерскими все медовые изделия, которые имеют небиологическое происхождение.

В Госдуму до конца весенней сессии планируется внести законопроект «Об изменениях статьи 2 закона “О пчеловодстве в РФ”», выяснили «Известия». Документ имеется в распоряжении редакции. Он вводит новые понятия — «мед» и «продукция пчеловодства».

Под первым предлагается понимать природный сладкий продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Под вторым — мед, воск, маточное молоко, гомогенат расплода медоносных пчел и трутней, пергу, прополис, пыльцевую обножку, пчелиные матку и яд, а также другие изделия, которые определены документами по стандартизации.

— Законопроект получил поддержку Министерства сельского хозяйства и госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Сейчас мы будем вносить его в Госдуму, он туда поступит до конца весенней сессии, — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин.

По его словам, базовый закон о пчеловодстве был принят еще в 2020 году, однако определения меда в нем нет. Это одна из причин того, что под видом природного продукта сейчас продается большое количество других товаров, не имеющих к нему никакого отношения, уточнил сенатор.

— Сегодня мед производят около 110 тыс. хозяйствующих организаций. Это либо личные подсобные хозяйства, либо фермерские предприятия, которые относятся к микробизнесу. Они, конечно, не могут сами сбывать весь продукт. В основном отдают его либо перекупщикам, либо переработчикам. Именно с этим товаром происходят различные манипуляции, — пояснил Сергей Митин.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» подтвердили, что ведомство рассмотрело указанный документ.

— В соответствии с предложениями министерства в законопроекте доработан термин «продукция пчеловодства» для определения видов продукции, производимой непосредственно пчелами, — пояснили в ведомстве.

В Роскачестве «Известиям» рассказали, что в 2020 году провели исследование 46 наиболее популярных торговых марок меда, реализуемого в России. Оно показало, что 22% из них — это фальсификат, то есть глюкозно-фруктозный сироп или глюкозно-мальтозная патока, а в 48% недостоверно указан ботанический вид меда.

В организации уточнили, что важная причина фальсификации — это именно отсутствие законодательного определения меда, а также сформулированных его идентификационных характеристик. Понятие «мед натуральный» сформулировано только ГОСТом 25629−2014 «Пчеловодство. Термины и определения», в то же время большая часть продукции выпускается по техническим условиям производителя и маркируется только словом «мед», отметили в Роскачестве.

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
6 апреля 2023  11:21
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
182
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.
5 апреля 2023  20:08
Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета
654
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский
5 апреля 2023  10:09
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с победой над "Динамо" в матче Кубка России
366
произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
5 апреля 2023  09:48
Произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
457
В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили.
4 апреля 2023  22:56
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности
1639
Весь список