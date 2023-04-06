в Минсельхозе поддержали закон о меде

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Минсельхоз поддержал законопроект об определении меда и продукции пчеловодства — документ внесут в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. В министерстве подтвердили, что инициатива рассмотрена, а формулировка термина «продукция пчеловодства» доработана с учетом предложений ведомства. Инициативу поддерживают в Межрегиональном союзе пчеловодов, где называют кондитерскими все медовые изделия, которые имеют небиологическое происхождение.

В Госдуму до конца весенней сессии планируется внести законопроект «Об изменениях статьи 2 закона “О пчеловодстве в РФ”», выяснили «Известия». Документ имеется в распоряжении редакции. Он вводит новые понятия — «мед» и «продукция пчеловодства».

Под первым предлагается понимать природный сладкий продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Под вторым — мед, воск, маточное молоко, гомогенат расплода медоносных пчел и трутней, пергу, прополис, пыльцевую обножку, пчелиные матку и яд, а также другие изделия, которые определены документами по стандартизации.

— Законопроект получил поддержку Министерства сельского хозяйства и госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Сейчас мы будем вносить его в Госдуму, он туда поступит до конца весенней сессии, — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин.

По его словам, базовый закон о пчеловодстве был принят еще в 2020 году, однако определения меда в нем нет. Это одна из причин того, что под видом природного продукта сейчас продается большое количество других товаров, не имеющих к нему никакого отношения, уточнил сенатор.

— Сегодня мед производят около 110 тыс. хозяйствующих организаций. Это либо личные подсобные хозяйства, либо фермерские предприятия, которые относятся к микробизнесу. Они, конечно, не могут сами сбывать весь продукт. В основном отдают его либо перекупщикам, либо переработчикам. Именно с этим товаром происходят различные манипуляции, — пояснил Сергей Митин.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» подтвердили, что ведомство рассмотрело указанный документ.

— В соответствии с предложениями министерства в законопроекте доработан термин «продукция пчеловодства» для определения видов продукции, производимой непосредственно пчелами, — пояснили в ведомстве.

В Роскачестве «Известиям» рассказали, что в 2020 году провели исследование 46 наиболее популярных торговых марок меда, реализуемого в России. Оно показало, что 22% из них — это фальсификат, то есть глюкозно-фруктозный сироп или глюкозно-мальтозная патока, а в 48% недостоверно указан ботанический вид меда.

В организации уточнили, что важная причина фальсификации — это именно отсутствие законодательного определения меда, а также сформулированных его идентификационных характеристик. Понятие «мед натуральный» сформулировано только ГОСТом 25629−2014 «Пчеловодство. Термины и определения», в то же время большая часть продукции выпускается по техническим условиям производителя и маркируется только словом «мед», отметили в Роскачестве.

Фото: pxhere.com