В МЧС СО определили победителей областного этапа фестиваля «Звезда Спасения»

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В Главном управлении МЧС России по Самарской области подвели итоги областного этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

В МЧС России фестиваль «Звезда спасения» проводится уже в шестой раз с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования навыков безопасной жизнедеятельности, популяризации деятельности спасателей и пожарных, а также пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде. В этом году мероприятия фестиваля посвящены 90-й годовщине образования гражданской обороны.

В конкурсе участвовали ученики образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет, а также детские творческие коллективы.

Победителями I этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» стали:

Конкурс изобразительного творчества:

1 место – Шмакова Елизавета, 11 лет (МБОУ школа № 163, г.о. Самара);

2 место - Спиряев Сергей, 16 лет, (МБОУ школа № 81, г.о. Самара);

3 место – Якимова Екатерина, 15 лет (ГБОУ школа № 3, г.о. Сызрань).

Конкурс сценического творчества:

1 место – Саулит Анастасия, 15 лет (ГБОУ СОШ № 33 им. кавалера ордена «За личное мужество» С. А. Вотрина, г.о. Сызрань);

Конкурс музыкального творчества:

1 место – Станислав Гуд, 15 лет (МБОУ СОШ № 29, г.о. Сызрань)

Творческие номера и работы, завоевавшие по итогам отбора первенство в своих номинациях, продолжат борьбу за победу и представят Самарскую область на II этапе Всероссийского фестиваля «Звезда спасения».

Фото: ГУ МЧС СО