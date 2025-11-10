В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект

253

В м.р. Пестравский состоялось совместное выездное мероприятие двух парламентских комитетов - комитета Самарской Губернской Думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам и комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи.

Председатель комитета Думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин совместно с главой м.р. Пестравский Сергеем Ермоловым, куратором профильного парламентского комитета, ветераном СВО, участником региональной программы «Школа героев» Владимиром Харьковым, представителями отраслевых министерств Самарской области – министерства строительства, министерства спорта, министерства цифрового развития и связи – посетили сельское поселение Марьевка, где планируется возведение крытого спортивного объекта.

Глава сельского поселения Александр Яблочкин – рачительный хозяйственник, относящийся к своей малой родине с большой любовью и заботой, называющий ее не иначе, как «Марьевка – родина героев и тружеников», показал гостям знаковые места одного из наиболее крупных населенных пунктов м.р. Пестравский, рассказал о достижениях односельчан.

На сегодняшний день в Марьевке проживает более 1600 человек. Здесь достаточно хорошо развита социальная инфраструктура. Есть своя средняя общеобразовательная школа, детский сад, офис врача общей практики, управление соцзащиты населения, Марьевский сельский дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека. В целях улучшения патриотического воспитания на территории сельского поселения обустроен Парк Победы, где в мае текущего года был зажжён Вечный огонь, горящий на постоянной основе.

Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены. Местная команда хоккеистов неоднократно выигрывала соревнования различного уровня. Футбольные команды девушек также регулярно занимают призовые места на областных турнирах.

В сельском поселении из объектов спорта есть школьный спортивный зал, универсальная спортивная площадка, уличное футбольное поле. Вместе с тем, для занятий профессиональным спортом или просто физической культурой для поддержания здоровья марьевцам не хватает круглогодичного спортсооружения. Кроме того, наличие крытого спортивного объекта даст возможность не только проводить на территории сельского поселения, удаленного на 40 км от райцентра и на 100 км от столицы региона, местные соревнования, но и принимать межмуниципальные и областные турниры.

«Марьевка – на протяжении многих десятилетий является спортивным поселением. Здесь и пенсионеры, и школьники, и молодёжь занимается спортом. У нас есть своя хоккейная команда, футбольные команды, которые достойно защищают честь родного села на спортивных состязаниях разных уровней. Многие из них на тренировки ездят в Чапаевск, в Хворостянку. Поэтому я предложил к реализации проект строительства типового универсального спорткомплекса, где будет зал, приспособленный для мини футбола, гандбола, баскетбола, с хореографическим залом, залом для борьбы, то есть один объект для полноценных занятий различными видами спорта. Пока мы находимся в самой начальной стадии – в стадии обсуждения и принятия решений», - пояснил уроженец Марьевки, ветеран СВО, участник программы «Школа героев» Владимир Харьков.

«В Марьевке много людей, которые любят спорт, регулярно занимаются им. У нас очень развит детский спорт. На территории данного поселения крайне необходим крытый спортивный объект. Сейчас мы начали активно занимаемся подготовкой этого вопроса. Администрация сельского поселения выделила земельный участок. Он является муниципальной собственностью и готов для использования в качестве площадки под спортивный объект по типу физкультурно-оздоровительного комплекса. Собственными силами мы, конечно, не можем осуществить строительство. Но при поддержке области мы готовы софинансировать возведение спорткомплекса в Марьевке. Надеемся, что этот проект будет реализован», - поддержал земляка глава м.р. Пестравский Сергей Ермолов.

В ходе осмотра объекта участники выездного мероприятия на месте убедились, что земельный участок, определенный под ФОК, действительно выбран очень удачно – центр села, удобные подъездные пути, имеется вся необходимая инфраструктура: водопровод, электро- и газоснабжение.

На рабочем совещании были озвучены два возможных варианта появления в Марьевки нового спортивного объекта.

Если заказчиком и балансодержателем ФОКа в дальнейшем планирует стать муниципалитет, то средства в виде субсидии на строительство спорткомплекса могут быть выделены по линии министерства строительства Самарской области.

Второй вариант - строительство, благоустройство и дальнейшее содержание спортивного объекта, площадью не более 1500 м2 готово взять на себя учреждение, подведомственное министерству спорта Самарской области. В настоящее время на территории нашего региона уже реализуются 5 таких проектов.

Последний вариант было решено взять за основу. В ближайшее время администрация муниципального района планирует подготовить соответствующее письмо в адрес областного Минспорта. Также заранее необходимо проработать с ресурсоснабжающими организациями вопросы по техническому присоединению будущего спорткомплекса.

«В своей работе парламентарии всегда делают акцент именно на тех вопросах, которые ставят перед нами наши избиратели. Депутаты не могли не откликнуться на обращение главы муниципального района Пестравский, главы сельского поселения, а самое главное – на обращение спортсменов Марьевки о необходимости строительства здесь крытого спортивного комплекса. Этот объект здесь нужен. Он будет очень востребован», - уверен председатель комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.

«Признаюсь, я был приятно удивлен, насколько спортивные и активные люди живут в Марьевке. Мы видим, как важно развивать профессиональный и массовый спорт не только в больших городах, но и в таких сельских поселениях. Создание и развитие инфраструктуры на селе, в том числе и спортивной, является залогом того, чтобы молодежь оставалась жить и работать на своей малой родине. Надо отдать должное, администрация района и руководство поселения – молодцы. Уже готова площадка под объект, узаконен вид ее использования под спортивное сооружение. Я надеюсь, что министерство спорта Самарской области поддержит проект, инициированный участником «Школы героев», и в Марьевке появится круглогодичный спорткомплекс», - подытожил председатель комитета Думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин.

Также в ходе посещения сельского поселения участники выездного мероприятия ознакомились с инфраструктурой связи Марьевки. В частности, после осмотра сельского отделения почты, было озвучено предложение о целесообразности подачи заявки на участие в федеральной программе по строительству в населенном пункте быстровозводимой конструкции под новее современное почтовое отделение.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы