В ЛИУ-4 УФСИН СО осужденные участвуют в программе психологической коррекции личности

183

В лечебном исправительном учреждении ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области осужденные участвуют в программе психологической коррекции личности.



Программа «Здоровый образ жизни» направлена на профилактику алкогольной и наркотической зависимости.



Занятия проводятся еженедельно, в течение шести месяцев. По завершению курса занятий участники получают свидетельства об окончании. Более тридцати осужденных успешно прошли подобный курс.



Как сказал заместитель начальника учреждения капитан внутренней службы Антон Ивановский, проблема наркозависимости – это угроза здоровью населения планеты.

Мероприятия, проводимые психологами учреждения с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, несут положительное воспитательное воздействие на осужденных, способствуют сохранению здорового образа жизни и дальнейшую успешную социализацию осужденных в обществе.

Проведение таких занятий будет обязательно в дальнейшем, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО