В Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах города ограничат движение транспорта

В ближайшее воскресенье, 17 августа, в Самаре состоится VIII Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара. Участники впервые будут стартовать с площади им. Куйбышева. В связи с этим с 05:00 до 16:00 17 августа на 12 улицах в Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах областной столицы будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

В указанный период недоступными для проезда будут следующие участки улично-дорожной сети:

- ул. Шоссейная, от ул. Народной до ул. Главной:

- ул. Главная, от ул. Шоссейной до ул. Водников;

- ул. Водников, от ул. Главной до ул. Комсомольской;

- ул. Комсомольская, от ул. Водников до ул. Куйбышева;

- ул. Куйбышева, от ул. Комсомольской до ул. Вилоновской;

- ул. Вилоновская, от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской;

- Волжский проспект, от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

- ул. Молодогвардейская, от ул. Красноармейской до ул. Венцека;

- ул. Венцека, от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева;

- ул. Фрунзе, от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;

- ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;

- ул. Галактионовская, от ул. Вилоновской до ул. Полевой.



Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 16 августа до 16:00 17 августа запрещается остановка и (или) стоянка транспортных средств. С улиц Западной, Тракторной, Мельничной и Аральского переулка ограничат выезд транспорта на ул. Шоссейную с 05:00 до 16:00.



С учетом перекрытия улиц скорректирована работа городского пассажирского транспорта. На период с 05:00 до 16:00 17 августа отменяются рейсы по троллейбусному маршруту № 6 «Губернский рынок – Ул. Грозненская» и троллейбусному маршруту № 16 «Губернский рынок – 6-й причал». Приостановят и движение автобусов по маршруту № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская».



Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 20 и 22 с 05:00 до 16:00 17 августа будут курсировать следующим образом:

- маршрут № 1 «Ул. Чапаевская – Автостанция «Аврора»: автостанция «Аврора» – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – автостанция «Аврора»;

- маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: Юнгородок – Заводское шоссе – ул. XXII Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. XXII Партсъезда – Заводское шоссе – Юнгородок;

- маршрут № 5 «Ул. Чапаевская – Барбошина поляна – стадион «Самара Арена»: Барбошина поляна – ул. Ново–Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – Барбошина поляна;

- маршрут № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская»: ул. Тухачевского – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная –ул.Тухачевского;

- маршрут № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская»: ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная - ул. Тухачевского (в прямом направлении); ул. Тухачевского – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Фадеева (в обратном направлении);



- маршрут № 22 «15-й микрорайон – Ул. Чапаевская»: 15 микрорайон – ул. Ташкентская – ул. Демократическая – ул. Ново - Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Демократическая – ул. Ташкентская – 15 микрорайон.



По измененным трассам с 05:00 до 16:00 17 августа проследуют и автобусы маршрутов №№ 2, 3, 5д, 17, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48д, 50, 53, 61, 85, 86, 88, 90, 91, 159, 165, 168, 172, 199, 226, 261.



Ознакомиться с временными схемами организации движения, включая движение общественного транспорта, можно в приложениях. Отметим, что ограничения не распространяются на спецмашины экстренных служб – полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.