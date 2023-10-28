В Крыму заявили об обеспеченности полуострова питьевой водой

125

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил об обеспеченности полуострова питьевой водой.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Крым в полной мере обеспечен питьевой водой. На сегодняшний день объём ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 млн куб. м», — указал Константинов.

По его словам, в некоторых случаях процент наполняемости водохранилищ в текущем году выше по сравнению с прошлым, пишет РГ.

Ранее Константинов заявил о намерении властей региона восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.