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С 10 по 12 сентября в Красноярском районе прошёл региональный слет школьных лесничеств. В этом году 80 ребят из 16 команд со всей области соревновались в умении тушить лесные пожары, высаживать сеянцы, измерять деревья, узнавать животных по их следам и многом другом.



Такие соревнования помогают воспитывать в ребятах любовь к природе, а для кого-то станут первым шагом к будущей профессии.



«Обязательно поощрим тех ребят, которые проявят себя в знаниях лесного хозяйства. Основной посыл – это вовлечение в профессию. Воспитывать будущие кадры необходимо с самых младших возрастов. Да и в целом это экологическое просвещение юного поколения: наше будущее зависит от того, что мы делаем сегодня», – прокомментировал директор госучреждения «Самарские лесничества» Владимир Косарев.



Маршрут конкурсных заданий состоял из 6 этапов. Ребятам предстояла посадка сеянцев с помощью меча Колесова, тушение импровизированного пожара при помощи ранца и ствола, определение пород деревьев по листочкам и веточкам, измерение объема пиломатериалов. Ещё юные лесоводы демонстрировали знания о лесных болезнях и вредителях, которые угрожают жизни деревьев, и определяли животных по их следам. Ну а самый сложный этап маршрута - геодезия. Ребятам нужно было измерить лесной участок и показать навыки использования буссоли. А с помощью лесотаксационного прибора и мерной вилки определить высоту и диаметр дерева.



Школьные лесничества не только прошли все испытания, но и показали себя с творческой стороны. Песни под живой баян, стихи, народные танцы, актерские сценки – каждая команда приготовила своё особенное выступление. «Юные друзья леса» из Мирного приехали на слет не с пустыми руками: родному лесу Красноярского района они подарили беличий домик и скворечник, которые сделали своими руками. А завершился концерт эффектным дефиле. Участники слета сшили костюмы из того, что можно найти на свалке: полиэтиленовые пакеты, салфетки, старые CD-диски, холщовые мешки и прочее. Таким номером ребята рассказали, что нельзя загрязнять леса и озёра.



По итогам всех испытаний конкурсов лучшие результаты показала команда Безенчукского школьного лесничества «Друзья природы». Второе место заняли «Ёлки-палки» из Ставропольского школьного лесничества. И бронзу взяли «Юные друзья леса» из Красноярского школьного лесничества. Также все участники слёта получили дипломы от регионального министерства лесного хозяйства. Вместе с педагогами и лесниками ребята высадили более 100 сеянцев сосны и рябины в память о прошедшем 24-м слёте школьных лесничеств губернии.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области