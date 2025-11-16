Я нашел ошибку
В Красноглинском районе Самары продают пионерский лагерь

16 ноября 2025 22:09
264
В Красноглинском районе Самары продают пионерский лагерь

Объявление появилось на Avito от группы компаний «Уралхим».

В объявлении указано, что комплекс расположен в 1,5 километрах от берега Волги по адресу: Пискалинский Взвоз, ул. Школьная, 3А. Весь земельный участок занимает площадь 38679 м², а здания — 3333,8 м².

«ВРИ земельного участка — под пионерский лагерь «Сказка». Состав имущества: здания, сооружения, прочие основные средства. Все коммуникации. Мощность электросети — 150 кВт», — сообщается в объявлении.

Общая стоимость базы отдыха — 50 миллионов рублей, но автор уточняет, что торг уместен, пишет ГТРК-Самара.

Фото: avito.ru

