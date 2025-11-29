В Красноармейском районе школьникам рассказали о службе в органах внутренних дел

В Красноармейском районе, на базе Дома молодежных организаций, в рамках проекта "Разговор с отцом", направленного на укрепление семейных ценностей, профориентацию подростков и формирование позитивного образа сотрудника органов внутренних дел, прошла встреча заместителя начальника Отделения МВД России по Красноармейскому району подполковника полиции Алексея Рубанова со школьниками.

Мероприятие прошло в доверительной атмосфере. Алексей Рубанов поделился историей своего профессионального пути, рассказал о повседневных задачах полицейского, особенностях несения службы. Особое внимание подполковник полиции уделил качествам, которыми должен обладать сотрудник внутренних дел.

Школьники активно участвовали в беседе: задавали вопросы о специфике различных подразделений полиции, требованиях к кандидатам на службу, возможностях получения образования в вузах МВД.

Алексей Николаевич с готовностью отвечал на самые разные вопросы, касающиеся как профессиональной деятельности, так и личного опыта.

В завершение мероприятия ребятам вручили сладкие подарки.