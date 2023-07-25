В КП-27 УФСИН СО состоялся юмористический концерт

73

Свои таланты продемонстрировали осужденные, отбывающие наказание в учреждении. Они сами сочинили веселые сценарии из своей жизни в колонии. Кроме юмористических рассказов, о жизни осужденных, исполнялись авторские песни под гитару. Также были показаны миниатюры на различные темы.

По окончанию концерта участников одарили бурными аплодисментами.

- Проведение юмористических мероприятий в исправительном учреждении, - сказал врио начальника КП-27 УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Андрей Кравченко, - способствует созданию здорового морального климата среди осужденных, помогает им в дальнейшей ресоциализации после отбытия наказаний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области