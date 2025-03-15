В Клявлинском районе прошло торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет

125

В Клявлинском районе прошло торжественное вручение паспортов Российской Федерации юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет.

Из рук заместителя начальника по оперативной работе начальника отделения уголовного розыска Межмуниципального отдела Клявлинский подполковника полиции Виктора Мазюкова, специалиста местного отделения «Движения Первых» детей и молодежи Ирины Захаровой и главы района Петра Климашова подростки получили свой первый главный документ, удостоверяющий личность.

«Это важное событие знаменует для юных жителей области начало взрослой жизни и самостоятельности,» – отметил подполковник полиции Виктор Мазюков.

Ребята, в свою очередь, пообещали хранить и преумножать традиции своей страны и быть достойными гражданами России.

Помимо паспорта подросткам вручили памятные подарки: издания Конституции Российской Федерации, и блокноты с символикой «Движение Первых», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО