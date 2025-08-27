Я нашел ошибку
Главные новости:
По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в 4 городах планируется реализовать пилотный проект «Чистое небо».
Вячеслав Федорищев провел совещание по модернизации уличного освещения в губерниии
На мероприятии присутствовали родители подростков, которые поддерживали своих детей в этот важный день.
В Клявлинском районе полицейские и активисты «Движение Первых» вручили подросткам их первые паспорта
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С.
28 августа в регионе местами кратковременный дождь, до +23°С
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клявлинском районе полицейские и активисты «Движение Первых» вручили подросткам их первые паспорта

27 августа 2025 15:50
65
На мероприятии присутствовали родители подростков, которые поддерживали своих детей в этот важный день.

В Самарской области полицейские совместно с «Движение Первых», в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России», продолжают проводить патриотические мероприятия с подрастающим поколением.

Так, в Клявлинском районе, в межпоселенческом центре культуры, молодёжной политики и спорта, сотрудники полиции и активисты «Движение Первых» вручили подросткам, достигшим 14 лет, их первые паспорта.

В ходе торжественной церемонии начальник Межмуниципального отдела полиции Тимур Кинжалиев рассказал ребятам об их правах и обязанностях, которые они получают вместе с главным документом и призвал бережно относиться к паспорту, с честью носить звание гражданина Российской Федерации, уважать законы и традиции своей страны, а также активно участвовать в её жизни, вносить свой вклад в развитие общества.

Юноши и девушки, в свою очередь, дали обещание хранить верность Отечеству, любить и знать его историю, уважать героические подвиги предков.

На мероприятии присутствовали родители подростков, которые поддерживали своих детей в этот важный день.

В завершение встречи ребятам пожелали хорошо учиться и быть примером для сверстников, сообщает пресс-служба ГУ МВДСО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
188
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
208
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
339
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
453
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
299
Весь список