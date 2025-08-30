В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов

98

В Клявлинском районе госавтоинспекторы осуществили комплексный осмотр автопарка, проверив исправность внешних световых приборов, тормозной системы, рулевого управления, тахографов, а также наличие ремней безопасности в школьных автобусах.

В рамках профилактической работы сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж с водителями, особое внимание уделив Правилам дорожного движения. Полицейские напомнили о недопустимости превышения скоростного режима и выполнения опасных манёвров, а также необходимости учитывать погодные условия и состояние дороги при управлении транспортными средствами.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать требования законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и напомнили об ответственности за нарушение ПДД.

По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации. Нарушений и недостатков не выявлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО