В Кирове стартовал первый окружной Слет сельской молодежи Приволжья

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2 октября 2023 года в Кирове состоялось открытие первого окружного Слета сельской молодежи регионов Приволжского федерального округа.

В мероприятиях, которые будут проходить три дня на площадке загородного лагеря имени Юрия Гагарина, принимают участие 100 молодых людей из 14 субъектов Федерации округа: сотрудники агропредприятий, специалисты по работе в социальной сфере, авторы инициативных проектов, ориентированных на работу с сельской молодежью. К работе первого окружного Слета подключились молодые парламентарии Приволжья, ученые, эксперты Российского союза молодежи, а также профильные министры, руководители сельхозпредприятий и фермеры Кировской области.

Сельскую молодежь Приволжья на торжественном открытии приветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: «Молодежь является стратегическим ресурсом любого государства и включение ее в социально-экономические процессы повышает эффективность развития отрасли или территории в целом. Говоря о развитии села, необходимо отметить растущую автоматизацию производств в сельском хозяйстве, что требует привлечения квалифицированных кадров, для которых важно иметь возможность организовать свой быт, сопоставимый с городскими условиями. Создание не только инфраструктуры, но и среды для самореализации в сельских агломерациях – это задача, решение которой позволит сохранить, задержать молодое население, а значит и развивать их».

В мероприятии приняли участие представители из Самарской области. Это сотрудники Михайло-Овсянской сельской библиотеки Вероника Фокина и Елена Девина (МБУ СО «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский»); председатель Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе Даниил Сиднев; социальный педагог Елена Козлова (ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа»); заведующий сельхозпроизводством ИП ГКФХ Ятманкин О. Д. Илья Ятманкин.

Напомним, идея проведения Слета сельской молодежи возникла в ходе работы последней Ассоциации законодателей Приволжья, которая проходила в Перми в конце мая. Главная тема первого Слета – развитие сельских территорий, поддержка и закрепление молодежи на селе.

В течение трех дней на дискуссионных площадках будут рассматриваться успешные практики поддержки молодых людей, формироваться новые решения и законодательные инициативы. Предложения участников Слета рассмотрят 4 октября на заседании Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, в котором примет участие первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова.

«Убеждена, что молодежную политику должны определять сами молодые люди, а взрослые – помогать и направлять ребят. Каждое молодое поколение отличается от предыдущего, потому и подходы к поддержке должны меняться. Уверена, что по итогам работы Слета сельской молодежи Приволжья ребята предложат интересные идеи. В Самарской области активно работает Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе, который вполне может выступить с законодательными инициативами по итогам обсуждения. Наша общая задача – дать молодым людям возможность реализовать себя, комфортно жить и работать на своей малой Родине», – считает Марина Антимонова.

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе