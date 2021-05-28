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В Кинельском сафари-парке состоялась первая экскурсия

28 мая 2021 11:49
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В Кинельском сафари-парке состоялась первая экскурсия

26 мая в Питомнике с Сафари-парком (п. Формальный) состоялась первая экскурсия.
Дети из 9 школы г. Кинель познакомились с небольшой контактной группой животных из зоопарка (мадагаскарские тараканы, ахатины, черепахи, эублефар, питон, молочная змея) и прогулялись по территории Питомника. Ребятам, рассказали о водоплавающих птицах - канадских казарках, черных лебедях, огарях, серых гусях и о питомнике, где содержат и размножают редкие виды птиц Самарской области - глухарей, рябчиков и других.
Затем ребята прошли на территорию, где свободно гуляют сельскохозяйственные животные, которых можно было покормить и погладить - козы, коровы, ослы, пони, лошади. Во время экскурсии удалось увидеть редких лошадей Пржевальского. Две кобылки с жеребятами близко подходить опасались, а вот жеребец, охраняющий их, смело подошел к гостям.
Известных на всю Самару лосей - Ладу и Яшу, к сожалению увидеть не удалось, они так же, как и маралы гуляли в лесочке, наслаждаясь свежей зеленью и прохладой, и выходить на встречу поленились, как бы мы их не звали.

А самарский зоопарк объявляет конкурс на лучшее имя для жеребчиков лошадей Пржевальского! Пишите свои предложения под постом!

Предложения принимают до 31 мая включительно. 1 июня объявим имена жеребят!

Фото: группа зоопарка

Теги: зоопарк сафари-парк

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