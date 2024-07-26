В Кинельском районе полицейские и общественники провели с подростками профориентационную беседу 

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В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом».

Полицейские и общественники провели с подростками профориентационную беседу и напомнили основные правила безопасного поведения.

В Кинельском районе представитель Общественного Совета при региональном главке Елена Ефремова и представитель Совета при территориальном органе внутренних дел Роман Козак совместно с сотрудниками полиции провели профилактическое мероприятие с подростками в одном из детских оздоровительных лагерей.

Сотрудники полиции напомнили собравшимся основные правила безопасного поведения в период летних каникул, подчеркнув необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части и использования средств индивидуальной мобильности.

Елена Ефремова провела с ребятами правовую викторину, напомнив об ответственности за противоправные действия и рассказала куда можно обратиться в случае опасности.

Роман Козак организовал для подростков турнир, участники которого показали свои силы в различных спортивных дисциплинах.

Полицейские рассказали об особенностях и перспективах службы в органах внутренних дел, акцентировав особое внимание на требованиях, которые предъявляют к будущим сотрудникам.

Ребята с большим удовольствием приняли участие в мероприятии, активно задавали интересующие вопросы и отметили, что провели время весело и с пользой.

В завершении встречи полицейские и общественники пожелали подросткам безопасных каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО