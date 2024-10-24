32

На базе Молодёжного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе завершились учебно-тренировочные сборы «Сердце Волжанина». Всего прошло четыре трека, которые объединили более 900 участников военно-патриотических клубов и объединений со всей области.

Проект «Сердце Волжанина» проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства области и Федерального агентства по делам молодёжи. Областные учебно-тренировочные сборы направлены на развитие новых навыков у молодёжи, а также на вовлечение в патриотическую деятельность. Роспатриотцентр определил концепцию «10 граней патриотизма», и четыре из них использовались в выезде.

«С 2019 года «Роспатриотцентр» Федерального агентства

по делам молодёжи определил концепцию под названием «10 граней патриотизма», которая состоит из 10 сфер нашей жизни. Таких, как культура, семья, экология, педагогика и другие. Все мы так или иначе находимся, развиваемся и взаимодействуем в данных гранях каждый день. Учебно-Тренировочные Сборы «Сердце Волжанина» нацелены на развитие системы патриотического воспитания. Каждый из четырёх треков отражает одну из граней. Первый трек «Волжский патриот» — это грань «служение Отечеству», второй трек «Волжская крепость» — это грань «спорт», третий трек «Волжское сердце» — это грань «добровольчество». И 4-й трек олицетворял ещё одну грань патриотизма «История», — рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области «Агентства по реализации молодёжной политики» Илья Судин.

С 30 сентября по 2 октября состоялся первый выезд «Волжский патриот», на котором участники проходили образовательную программу по одному из четырёх тематических направлений: лидер, спасатель

оператор БПЛА, защитник.

Участники приобрели навыки принятия решений и управления взводом, базовые знания и умения начальной военной подготовки, изучили основы спасательного дела и прошли подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, узнали основы управления БПЛА, а также освоили основы военной подготовки. Также были проведены образовательные занятия по модулям: тактика ведения боя, огневая подготовка, строевая подготовка, единая полоса препятствий, лазертаг, тактическая медицина. На заключительном дне «Волжского патриота» прошла встреча с участниками специальной военной операции. Затем состоялась торжественная церемония закрытия, где наградили участников и поблагодарили партнёров за работу.

С 3 по 5 октября состоялся второй выезд «Волжская крепость» в рамках него реализовались два направления: соревнования среди военно-патриотических объединений и соревнования по спасательным работам. В треке приняли участие более 26 объединений. Ребятам предстояло пройти испытания: тактика, лазерный бой, военизированная полоса препятствий, туризм, снайпер. Блоки спасателей: предотвращение, спасение, первая помощь, противопожарная подготовка, поисковые работы в природной среде. На торжественной церемонии закрытия объявили результаты и наградили лучших.

Третий заезд «Волжское сердце» прошёл с 6 по 8 октября и был посвящён работе Волонтёрам Победы в Самарской области. 230 лидеров и активистов регионального добровольческого движения патриотического направления прошли образовательную программу по трём профилям: «Память Поколений», «Наша История», «Наши Победы».

Участников поприветствовал Исполнительный директор Волонтёров Победы Самарской области Сергей Андриянов. Он поблагодарил руководителей общественных центров и координаторов местных отделений, а также ребят за их интерес к волонтёрскому движению. Общая концепция программы была направлена на подготовку и погружение в тематику Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение трёх дней прошли мотивационные встречи, образовательные блоки, квизы, тренинги, мастер-классы. Также была проведена встреча с Героем России Максимом Девятовым.

В завершении выезда участников ожидал самый важный этап — презентация итоговых продуктов, которые они разрабатывали совместно с наставниками и федеральными экспертами. Итогом работы добровольцев на Областных учебно-тренировочных сборах «Сердце волжанина» стал календарь событий на 2025-й — Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также комплекс предложений для системы мотивации волонтёрской программы.

«То, что мы сейчас с вами увидели, — это действительно качественные продукты. Они пока только на экране, но мне бы хотелось, чтобы через год вы в этих презентациях могли увидеть себя и с гордостью сказать, что вы — Волонтёр Победы и это именно вы со своей командой задумали и проработали эти мероприятия», — отметил Исполнительный директор Волонтёров Победы Самарской области Сергей Андриянов.

Завершающим выездом областных учебно-тренировочных сборов «Сердце Волжанина» стал трек «Волжская история». Программа предполагала три образовательных направления: поисковик, краевед, реконструктор.

«Программа трека «Волжская история» была познавательная и интересная. Я подала заявку на направление «краевед», потому что мне хотелось узнать больше о своём родном крае и его культуре. Также на выезде нас научили разводить костёр, вязать узлы и устанавливать палатки. Все эти навыки очень важны, так как могут пригодиться в любой момент жизни», — рассказала участница выезда Доминика Хошобина.

Также состоялась панельная дискуссия на тему: «История как одна из граней патриотизма». Общая точка соприкосновения всех участников трека — история. Изучение истории своего государства, народа и края является необходимым для каждого гражданина Российской Федерации. Целью обсуждения стало — понимание, как через призму своей деятельности представители направлений «Поисковик», «Реконструктор» и «Краевед» сохраняют и изучают историю. Поисковики занимаются увековечением памяти погибших при защите Отечества. Реконструкторы изучают быт, культуру разных временных периодов нашего государства, а также воссоздают дух эпох вручную. Краеведы изучают природу и историю этносов нашей малой Родины.

В последний день прошла встреча с заместителем руководителя отдела религиозного образования Самарской области Отцом Антонием и старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарного образования Иваном Павловым. Гости подняли в обсуждении тему: «Крещение Руси: мифы и реальность». Иван Сергеевич рассказал ребятам про историческую составляющую вопроса: про язычество, кто первым принял крещение, как проходило крещение простого народа. Отец Антоний раскрыл вопрос с духовной и религиозной стороны.



После встречи состоялась торжественная церемония закрытия, где ребятам выдали сертификаты о прохождении курса трека, а активных участников каждого направления наградили памятными подарками. Также благодарственные письма были вручены инструкторам направлений.



«Мы написали с вами нашу «Волжскую историю». Да, у нас было мало дней, но надеемся, что они были для вас яркими, запоминающимся и останутся в сердце очень надолго», — подвёл итоги руководитель трека, главный менеджер центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области Артём Субботкин.

Организаторами Областных учебно-тренировочных сборов «Сердце волжанина» выступили Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области, сообщает пресс-служба министерства молодёжной политики Самарской области.

Фото: Пресс-служба проекта «Сердце волжанина»