В Кинельском районе определили лучшего водителя пожарного автомобиля

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Соревнования по «Скоростному маневрированию» прошли в пожарно-спасательном отряде №34.



На базе одной из автошкол поселка городского типа Усть -Кинельский прошли соревнования по «Скоростному маневрированию» среди водителей пожарных автомобилей пожарно-спасательных частей №№ 14, 80, 82 и 136 пожарно-спасательного отряда № 34 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

Соревнования прошли в два этапа. Для начала у водителей проверили знания правил дорожного движения Российской Федерации. Затем, используя в качестве конкурсного транспорта пожарную автоцистерну, они демонстрировали профессиональные навыки управления пожарным автомобилем. Водители проезжали змейкой с объездом ограничителей, маневрировали автомобилем на ограниченной площадке, ставили его задним ходом в бокс и многое другое.

По итогам соревнований победителем стал водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной части № 14 - Александр Соломанидин, второе место занял водитель пожарно-спасательной части № 14 - Владимир Шеянов и третье место завоевал водитель пожарно-спасательной части № 82 – Александр Кузнецов.

Победителям были вручены дипломы и призы.