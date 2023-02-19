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В каждой восьмой компании Самары планируют премировать персонал в честь 23 февраля

19 февраля 2023 11:12
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В каждой восьмой компании Самары планируют премировать персонал в честь 23 февраля

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу из города.

Премии, приуроченные к 23 февраля, выплачивают в 12% самарских компаний. Бонусы к 8 Марта выдают в 16% организаций.
Подарками работодатели радуют чаще, чем премиями. Кому обычно дарит подарки бизнес? Чаще всего — рядовым сотрудникам (на День защитника Отечества — 45% работодателей, на Международный женский день — 48%), а также руководителям среднего звена (по 26%) и топ-менеджерам (по 20%). Презенты партнерам готовят 9% и 14% компаний соответственно, клиентам — по 8%, представителям контролирующих организаций — по 3%.

Корпоративы по случаю гендерных праздников не слишком частое явление. Не планируют никаких торжеств 40% компаний. В 25% организаций намечены два мероприятия — и на 23 февраля, и на 8 марта. В 11% компаний проведут объединенный корпоратив, в 3% запланирован праздник только по случаю 23 февраля, столько же работодателей собираются праздновать только 8 Марта.

Время проведения: 9—16 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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