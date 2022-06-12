В канун празднования Дня России юные жители Самары и граждане, прибывшие с Донбасса, получили паспорта Российской Федерации

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По сложившейся традиции в преддверии Дня России сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в зале многопрофильного миграционного центра УВМ ГУ МВД России по Самарской области в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации учащимся МБОУ Школы №41 «Гармония» и гражданам, недавно прибывшим с Донбасса. Поддержать виновников торжества пришли их родные и близкие.



Мероприятие началось с торжественного звучания Гимна Российской Федерации, после чего заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Андрей Кадышев вручил всем присутствующим по экземпляру основного закона - Конституции Российской Федерации, поздравил с Днем России и важным событием в жизни, рассказал о правах и обязанностях, появляющихся с получением паспорта, о необходимости его бережного хранения и использования, а также пожелал быть достойными гражданами великой России.



В своем выступлении представитель Общественного совета при областном главке Ривгат Хузин подчеркнул, что получение паспорта гражданина Российской Федерации – это очень почетно и очень ответственно и пожелал всем добропорядочности, приумножать и с честью хранить Российские традиции. После чего вручил присутствующим памятные сувениры.



Учащиеся МБОУ Школы №41 «Гармония» 14-летние школьники, несмотря на столь юный возраст, добились больших успехов в учебе и спорте. Ребята, получив паспорта, пообещали быть достойными гражданами Великой России и приложить все усилия для процветания своей Родины.



Среди получивших сегодня паспорта была семья вынужденных переселенцев с Донбасса: супруги и их 15-летний сын. Произнеся слова присяги и получив паспорт гражданина Российской Федерации, молодые люди отметили, что они приняли решение переехать в Россию, чтобы обеспечить своему сыну светлое, а главное спокойное будущее. Мама подростка с трепетом и заметным волнением поблагодарила всех за поддержку и помощь в получении гражданства, отметила, что никто не остался равнодушным к ее родным, и сегодня они всей семьей смогли получить паспорта. Поделилась и планами на ближайшее время: теперь, после получения гражданства, надеется, что Самарская область станет для ее семьи постоянным местом жительства, так как ей очень понравились жители Самары, волжская природа и, конечно же, река Волга.



Поделился своими впечатлениями и пришедший поддержать свою мать Евгений Лях, которая приняла присягу гражданина Российской Федерации. Семья Евгения переехала в Россию из Украины в 2014 году. В ноябре прошлого года Евгений перевез в Самару маму, которая жила в Мариуполе. Они очень переживали за родного человека и решили сделать все возможное, чтобы наладить жизнь женщины в России.



«В 2015 году мы стали гражданами России. Меня переполняет чувство гордости от того, что теперь и мама стала россиянкой», - рассказал Евгений.