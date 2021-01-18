В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, как вернуть «забытые» документы

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В 2020 году жители Самарской области «забыли» забрать более 20 тыс. документов на недвижимость. Большую часть «забытых» документов составляют договоры купли-продажи, дарения, закладные, акты передачи, согласия и платежные документы, которые переданы на хранение в архив Кадастровой палаты по Самарской области. «Забытые» документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности.

Как рассказала Тамара Наумова, начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Самарской области, в 2020 году количество невостребованных заявителями документов составило 20 696. Около 50% документов на хранении - это экземпляры договоров купли-продажи со стороны продавцов и договоры дарения со стороны дарителей. Нельзя не отметить, что число ушедших в архив Кадастровой палаты документов уменьшилось по сравнению с прошлым годом (в 2019 - 22 808 документов).

Готовые к выдаче документы хранятся в офисе Многофункционального центра не более 30 календарных дней, а затем неполученные документы передаются в архив Кадастровой палаты региона. Запросить документы из архива Кадастровой палаты по Самарской области можно в обратном порядке – через МФЦ. Также собственник может обратиться в территориальный отдел Кадастровой палаты по Самарской области по месту нахождения МФЦ, предъявить расписку и заполнить бланк заявления о выдаче невостребованных бумаг. Жителям Самары и Волжского района обращаться необходимо в центральный офис регионального филиала по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 25а, корпус 1. Документы выдаются бесплатно. Также можно воспользоваться функцией курьерской доставки документов, которую можно оформить по телефону 8 (846) 200 50 28 (доб. 2).