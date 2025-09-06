Я нашел ошибку
Главные новости:
Молебен провел Архимандрит Августин.
В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени
Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ».
Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
7 сентября луна будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут.
Завтра, в любой точке России, россияне смогут увидеть лунное затмение
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.
Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну.
7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени

6 сентября 2025 18:11
123
Молебен провел Архимандрит Августин.

Утром 6 сентября в Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени. Молебен провел Архимандрит Августин.

В торжественном богослужении приняли участие представители духовенства Иверского монастыря и Самарской митрополии, Правительства Самарской области и администрации Самары, Самарской Губернской и городской Думы, Общественных палат региона и города, Союза православных женщин г. Самара, регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество в Самарской области», Международного Движения «Русофилы», а также ветераны СВО и семьи участников спецоперации, воспитанницы Иверской женской гимназии с педагогами, прихожане и гости.

«Самарское знамя было изготовлено почти 150 лет назад, но и сегодня оно не перестает быть одним из самых почитаемых символов воинской доблести и народного единства. В нем торжество христианской веры, мужество, честь и доблесть русского воина. Это знак неразрывной связи поколений защитников Родины – тех, кто отстаивал свободу и независимость государства в прошлые столетия и тех, кто находится на полях сражений сегодня», – отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Самарское знамя, изготовленное в 1876 году монахинями Иверского женского монастыря, считается символом братства, высоты русского духа и символом освобождения Болгарии от 500-летнего османского рабства. Тогда инициатором его создания стал гласный городской Думы Самары Петр Алабин, автором эскиза – художник Николай Симаков. В центре полотнища на одной стороне был вышит золотой крест с изображением Иверской Иконы Божией Матери, с другой – славянские просветители св. Кирилл и Мефодий. 

«Самарское знамя – это символ гордости самарцев за свой город и его вклад в мировую историю, олицетворение единства и братства двух народов. В честь болгарского города-побратима в Самаре есть улица Стара-Загора, а в Стара-Загоре – мемориальный комплекс Самарского знамени. В нем не только доблесть и отвага, с которой русские воины сражались и продолжают сражаться, но и та бескрайняя забота, с которой во все времена ждали защитников в тылу. История знамени – это то, о чем важно рассказывать нашему подрастающему поколению», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Подлинник Самарского знамени хранится в Национальном музее военной истории в Софии, почитается болгарами как национальная святыня и используется в особо торжественных случаях. 

«Передавая знамя болгарским ополченцам, Петр Алабин произнес: «Идите в бой, сражайтесь за свободу как истинные мужи!» Первое боевое крещение Самарское знамя получило в битве за болгарский город Стара-Загору, под ним воины сражались за Нова-Загору, Шипку и Шейново. Так знамя стало символом освобождения страны и единственным в мире полотнищем, награжденным орденом «За храбрость» – государственной наградой Республики Болгария», – отметила исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области, руководитель проекта Инна Жичкина.

По окончании богослужения в Иверском женском монастыре состоялось возложение цветов на могилу Петра Алабина и крестный ход до Струковского сада, где сегодня проходят основные события VII Международного патриотического фестиваля «Самарское знамя».

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
06 сентября 2025, 17:22
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
118
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.
06 сентября 2025, 16:18
Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа. Спорт
150
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну.
06 сентября 2025, 15:47
7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну. Культура
147
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
420
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
738
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
691
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
346
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
635
Весь список