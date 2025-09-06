123

Утром 6 сентября в Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени. Молебен провел Архимандрит Августин.



В торжественном богослужении приняли участие представители духовенства Иверского монастыря и Самарской митрополии, Правительства Самарской области и администрации Самары, Самарской Губернской и городской Думы, Общественных палат региона и города, Союза православных женщин г. Самара, регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество в Самарской области», Международного Движения «Русофилы», а также ветераны СВО и семьи участников спецоперации, воспитанницы Иверской женской гимназии с педагогами, прихожане и гости.



«Самарское знамя было изготовлено почти 150 лет назад, но и сегодня оно не перестает быть одним из самых почитаемых символов воинской доблести и народного единства. В нем торжество христианской веры, мужество, честь и доблесть русского воина. Это знак неразрывной связи поколений защитников Родины – тех, кто отстаивал свободу и независимость государства в прошлые столетия и тех, кто находится на полях сражений сегодня», – отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.



Самарское знамя, изготовленное в 1876 году монахинями Иверского женского монастыря, считается символом братства, высоты русского духа и символом освобождения Болгарии от 500-летнего османского рабства. Тогда инициатором его создания стал гласный городской Думы Самары Петр Алабин, автором эскиза – художник Николай Симаков. В центре полотнища на одной стороне был вышит золотой крест с изображением Иверской Иконы Божией Матери, с другой – славянские просветители св. Кирилл и Мефодий.



«Самарское знамя – это символ гордости самарцев за свой город и его вклад в мировую историю, олицетворение единства и братства двух народов. В честь болгарского города-побратима в Самаре есть улица Стара-Загора, а в Стара-Загоре – мемориальный комплекс Самарского знамени. В нем не только доблесть и отвага, с которой русские воины сражались и продолжают сражаться, но и та бескрайняя забота, с которой во все времена ждали защитников в тылу. История знамени – это то, о чем важно рассказывать нашему подрастающему поколению», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Подлинник Самарского знамени хранится в Национальном музее военной истории в Софии, почитается болгарами как национальная святыня и используется в особо торжественных случаях.



«Передавая знамя болгарским ополченцам, Петр Алабин произнес: «Идите в бой, сражайтесь за свободу как истинные мужи!» Первое боевое крещение Самарское знамя получило в битве за болгарский город Стара-Загору, под ним воины сражались за Нова-Загору, Шипку и Шейново. Так знамя стало символом освобождения страны и единственным в мире полотнищем, награжденным орденом «За храбрость» – государственной наградой Республики Болгария», – отметила исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области, руководитель проекта Инна Жичкина.



По окончании богослужения в Иверском женском монастыре состоялось возложение цветов на могилу Петра Алабина и крестный ход до Струковского сада, где сегодня проходят основные события VII Международного патриотического фестиваля «Самарское знамя».

Фото: администрация Самары