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В Историческом парке Самары пройдет Масленичный фестиваль

15 февраля 2023 14:42
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В этом году Масленичная неделя начинается с 20 февраля и завершается 26 февраля Прощеным воскресеньем.

Провожаем зиму Масленицей в Историческом парке «Россия – Моя история»!

В этом году Масленичная неделя начинается с 20 февраля и завершается 26 февраля Прощеным воскресеньем. Масленица - старинный русский народный праздник - это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-весны.

В рамках празднования в Историческом парке пройдет Масленичный фестиваль:
22 февраля приглашают на Благотворительную масленицу детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей.
В программе:
11:00 - 12:00 Интерактивный квест «Легенды Жигулей»/мастер-класс «Русские народные росписи»
12:00 - 12:30 Игротека «Игры древних славян» (6-12 лет), где участники
познакомятся с 10 различными играми, погрузятся в досуг древних предков, а также узнают о смысловой составляющей каждой игры.
Бесплатный вход. Необходима запись по тел.: +7 (846) 250-01-32

25 февраля ждут всех желающих с 12:00 – 17:00.
В программе:
12:00-12:30 Игротека «Игры древних славян» (6-12 лет), где участники
познакомятся с 10 различными играми, погрузятся в досуг древних предков, а также узнают о смысловой составляющей каждой игры.
12:30-13:30 Мастер-класс «Славянская письменность» (300 руб./чел.);
13:30-13:50 Выступление ансамбля «Традиция»;
14:00-15:00 Квест «Легенды Жигулей» / Мастер-класс «Русские народные росписи» (300 руб./чел.);
15:00 - 15:45 — сборная экскурсия «Древняя история оживает» (250 руб./чел).

Входные билеты в экспозиции:
взрослые – 200 рублей;
студенты/пенсионеры/льготники – 100 рублей;
дети до 16 лет – бесплатно.
Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32

 

Фото:  пресс-служба Исторического парка «Россия – Моя история» Самара

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