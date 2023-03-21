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В Историческом парке Самары открылась новая мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации»

21 марта 2023 14:24
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"Очень важно, что на выставке мы познакомимся с реальными героями сегодняшнего времени."

Экспозиция стала частью масштабного всероссийского проекта, представляющего собой серию мультимедийных выставок о подвигах участников СВО на площадках исторических парков страны — от Санкт-Петербурга до Владивостока.  

«Очень важно, что на выставке мы познакомимся с реальными героями сегодняшнего времени. Мы привыкли читать о подвигах в основном в  книгах, узнавать из фильмов о Великой Отечественной войне. Но сегодня, как и в прежние времена, есть настоящие герои, которые тоже сражаются за нашу Родину. Ценность этой выставки в том, что она создавалась молодыми людьми, студентами университета «Синергия», которые реализовали уникальный подход в подаче этого материала.  

Хочу поблагодарить общество «Знание» которое является одним из участников этого проекта, которые сегодня реализуют много патриотических проектов в России. И в частности являются активным партнером парка «Россия – моя история».  

Эта выставка будет очень интересна  нашим школьникам, студентам и педагогам. Вы знаете, что сегодня в школах вводится урок «Разговоры о важном». И мне кажется, если этот разговор о важном, состоится на этой выставке, это даст большее восприятие и запомнится нашим ребятам» — подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина.  

Мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации» является продолжением федерального выставочного проекта «Украина. На переломах эпох», которая с ноября 2022г. представлена в Исторических парках по всей стране. Оба выставочных проекта призваны в понятном для современного обывателя цифровом формате рассказать о событиях, происходящих в современной Украине, а также об историях людей, которые прямо сейчас защищают рубежи нашей страны. 

Работа мультимедийной выставки «Герои спецоперации» продлится с 18 марта по 30 апреля 2023 года, с 11:00 до 19:00 в Историческом парке «Россия – Моя история».

 

Фото:   минкультуры СО

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