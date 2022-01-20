В исправительных учреждениях УФСИН СО совершили богослужение в честь праздника Крещения Господня

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По сложившейся доброй традиции богослужения проведены в храмах и молельных комнатах при исправительных учреждениях. Совершили его священнослужители, окормляющие колонии, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

В богоугодном мероприятии приняли участие сотрудники УИС и осужденные. Кроме того, с ними проведены беседы на духовные темы, в отрядах оформлена наглядная агитация.

"Проведение богослужений в честь праздника Богоявления, - считает помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, - оказывает благодатное действие на тело и душу человека, что помогает встать на путь исправления и настраивают осужденных на путь законопослушной жизни".

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области