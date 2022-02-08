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В исправительных учреждениях УФСИН СО проведен конкурс «А ну-ка, девушки!»

8 февраля 2022 14:19
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Теперь победительницы примут участие во втором этапе Всероссийского конкурса, который пройдет в онлайн-режиме.

Мероприятие организовано в рамках 1-го Всероссийского конкурса для осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Состязание проходило в пяти номинациях – «визитная карточка», творческий конкурс, «страна», «модный показ», «хозяюшка». Так, конкурсантки представляли себя в выбранном костюме, пошитом своими руками. Соревновались в вокальном мастерстве, танцах и сценической миниатюре. Не менее интересным стали рассказы о своей малой Родине. Самое зрелищное испытание – дефиле, где оценивалась оригинальность одежды, стиль и вкусовые качества. В завершении участницы поразили жюри кулинарным искусством. Самые лучшие из них были оценены по достоинству. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, награждены почетными грамотами и дипломами.

Как сказал врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, конкурс помогает девушкам раскрыть творческие способности, проявить креативность и индивидуальность, учит их нравственности и уважению, прививает интерес к семейным ценностям. Развитие этих качеств - одна из задач воспитателя в достижении правопослушного поведения осужденного, что в свою очередь помогает вернуть человека «здоровым» в общество.

Теперь победительницы примут участие во втором этапе Всероссийского конкурса, который пройдет в онлайн-режиме. Видеоматериалы с выступлениями уже направлены для оценки в адрес жюри, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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