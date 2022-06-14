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В исправительных учреждениях УФСИН СО прошли мероприятия в честь Дня России

14 июня 2022 19:57
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В их подготовке и проведении наряду с сотрудниками и вольнонаемными работниками УИС участвовали осужденные.

В колониях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Самарской области спланированы и проведены интересные и познавательные мероприятия, посвященные Дню России. В их подготовке и проведении наряду с сотрудниками и вольнонаемными работниками УИС участвовали осужденные.

Так, в ИК-15 празднование началось с подъема флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна. Затем состоялся конкурс патриотической песни и флешмоб. Также исполнялись национальные танцы народов нашей страны. Примечательно, что костюмы для самодеятельных артистов сшили сами осужденные.

В КП-27 в праздничный день осужденные могли ознакомиться с выставкой художественной и общественно-политической литературы, посвященной истории нашего государства. Кроме того, в этот день в исправительном учреждении прошел конкурс стихов, рисунков и стенгазет. Во время торжеств состоялся запуск воздушных шаров трех цветов российского флага. Еще одним приятным событием стало участие в мероприятии Муэдзина Самарской Соборной мечети Гирфанова Ильяса. Он пожелал осужденным крепкого здоровья, терпения, благополучия и скорейшего освобождения. В завершении провел встречу с представителями мусульманской общины. 

Праздничные торжества запомнились каждому из участников и внесли заметный вклад в воспитательную работу с осужденными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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