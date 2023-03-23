В исправительном центре № 3 УФСИН СО открыта молельная комната

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Протоиерей Сергий Козлов, являющийся настоятелем храма в честь иконы Божией Матери "Одигитрия", совершил обряд освящения помещения молельной комнаты. Здесь имеется несколько православных икон, а также небольшая подборка книг религиозного содержания.



Со слов начальника УФИЦ майора внутренней службы Валентина Шереметьева, осуждённые проявили заинтересованность в оборудовании молельной комнаты.



По окончании молебна отец Сергий окропил святой водой всё помещения учреждения, провёл беседу с осуждёнными на духовно-нравственные темы. Священник пообещал верующим навещать их, пожелал исправления и скорейшего освобождения.



В мероприятии принял участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО