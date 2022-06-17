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В Исаклинском районе состоялись открытая детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Орлёнок» 

17 июня 2022 17:51
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И I Областной детский фестиваль военно-патриотического творчества «Память».

16 и 17 июня в селе Исаклы прошел очный I Областной детский фестиваль военно-патриотического творчества «Память-2022». В мероприятиях приняли участие победители и участники онлайн фестивалей со всей губернии. Областной детский фестиваль военно-патриотического творчества «Память» был организован Самарской региональной общественной организацией ветеранов боевых действий «Контингент» при поддержке Правительства Самарской области и Администрации Исаклинского района Самарской области и проведен в целях возрождения и популяризации российских военно-патриотических традиций в песнях, музыкальных произведениях, стихах, изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.

В I Областном детском фестивале военно-патриотического творчества «Память» приняли участие более 100 учащихся образовательных школ района и области. Работы были представлены в четырех номинациях: конкурсах чтецов, исполнительского мастерства, декоративно-прикладного творчества и рисунков. Последние две номинации были представлены в заочном формате, а юные чтецы и вокалисты предстали перед судьями лично на летней сцене парка Победы в с. Исаклы. Но сначала ребята возложили цветы к памятнику Павшим и почтили всех героев минутой молчания.

Из уст участников прозвучал много песен и стихотворений о Великой Отечественной войне, Родине и солдатах. Жюри отметило высокий уровень подготовки всех участников фестиваля. Репертуар на конкурс был подобран в соответствии с возрастом детей.
В конкурсе лучших чтецов в возрастной категории 7-11 лет первое место заняла Ульяна Грачева (ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино), второй стала Александра Максютенко (ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы). Второе место в возрастной категории 12-15 лет заняла Вероника Коровайченко (МБОУ СОШ № 107 г.о. Самара), а третье место судьи отдали Андрею Маслову (МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара). В конкурсе исполнителей в возрастной категории 11-13 лет второе место занял Владимир Киселев (ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова, с. Исаклы), третье – кадетский хор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова (руководитель Е.В. Сысоева). Победителем среди участников 14-17 лет стал Андрей Маслов (МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара), второе место заняла Милена Мельникова (п. Черновский Волжского района), третье место разделили Арина Иванова (ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино), Ярослав Кузнецов (ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино) и группа «Сокол» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы (руководитель С.А. Толстов).

Как подчеркнул Константин Клюев, руководитель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент», выступившей инициатором проведения фестиваля, такие события помогают не говорить о патриотизме сухими словами, но помочь детям погрузиться в эту тему с помощью творчества.
Детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Орленок», которая проводится более 25 лет, уже давно стала визитной карточкой Исаклинского района. Старт церемонии открытия игры «Орленок-2022» дало шествие знаменосцев: девять команд из образовательных учреждений Исаклинского района встали в парадный строй. Парадный марш участников под «Прощание Славянки» стал сигналом к началу конкурсной программы. На этапе «Смотр строя и песни» каждая команда продемонстрировала свой уровень выполнения строевых команд. Лучшими, по мнению жюри, стали юнармейский отряд «Сокол» ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова и команда маломикушкинского филиала этой же школы: они разделили первое место. Большемикушкинские «соколы» стали первыми и в смотре физических упражнений: здесь они разделили победу с юнармейским отрядом «Регион-63» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы.

Программа соревнований в полевом лагере включала 11 этапов: их команды проходили в соответствии с маршрутными листами. Но сначала всех участников ждал сытный обед на свежем воздухе: каждая школа к прибытию команд уже оборудовала стоянку. Испытания на силу, выносливость, ловкость, сплоченность позволили ребятам показать настоящую командную работу. Прослеживались тактические приемы, которые помогали добиться хороших результатов. Так, юноши из новоганькинской школы на этапе «Кросс» на первом круге шли средним темпом, максимально помогая девушкам преодолеть дистанцию, а на втором круге уже выложились в полную силу, и в результате опередили всех соперников. Лицеисты поразили своими знаниями судей на этапе «Первая медицинская помощь».

Дебютанты игры – «Юные кадеты» исаклинской школы - стали лучшими на этапе «Воинские звания», чем удивили не только судей, но и своих старших товарищей. Туристическую полосу быстрее всех традиционно преодолели ребята из сокской школы. Юнармейская команда «Монолит» ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино отличилась креативным подходом и к постановке физических упражнений, где использовала полотна ткани для оформления композиции, и к оформлению бивака. Их меню стало самым необычным и запоминающимся. А команда также творчески преодолевала все этапы. Старшие кадеты успешно справились с операцией «Защита», в ходе которой надо было правильно надеть ОЗК и вынести «пострадавшего» из «зоны поражения».

Каждый этап предлагал участникам новые эмоции и открытия. Ребята доказали самим себе и своим наставникам, что могут работать командой на достижение общего результата.

Итоги «Орленка-2022» в общекомандном зачете таковы: 1 место занял юнармейский отряд «Регион-63» ГБОУ СОШ имени М.К. Овсянникова с. Исаклы, вторыми стали «Старшие кадеты» ГБОУ СОШ имени М.К. Овсянникова с. Исаклы, замкнул тройку призеров юнармейский отряд «Сокол» ГБОУ СОШ имени В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино.

Постпандемийный «Орленок» формата 2022 года завершился и стал еще одной достойной страницей масштабной летописи патриотического движения Исаклинского района.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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