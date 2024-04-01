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В Исаклинском районе состоялась презентация обновленного центра занятости. Комплексная модернизация службы занятости населения проводится в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Участие в мероприятии приняла министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина и глава муниципалитета Валерий Ятманкин.

«В прошлом году мы всей командой провели большую работу и обновили центры занятости во всех муниципалитетах, теперь это кадровые центры, - подчеркнула Ирина Никишина. – Обновление – это не только ремонт и новое оборудование, но и новые принципы работы. Один их них – принцип экстерриториальности, то есть жители области могут получить услуги в любом центре занятости региона, вне зависимости от места прописки. Все эти нововведения стали возможными благодаря национальному проекту «Демография», помимо федеральных средств, огромную роль сыграли и вложения от региона».

Работа специалистов центра занятости Исаклинского района направлена на проектирование карьеры, поиск работы для жителей муниципалитета и подбор специалистов на предприятия.

«Сегодня исторический момент, - отметил Валерий Ятманкин, - мы являемся свидетелями преображения нашего центра занятости, где работают люди на благо людей. Здесь решаются задачи не только по поиску работы, но и по переобучению, по привлечению специалистов из других регионов. Все это очень важно для развития Исаклинского района».

Здание центра занятости располагается в одном помещении с многофункциональным центром и фондом социального обеспечения, что позволяет гражданам получать более 500 услуг в одном месте.

Обновленный центр занятости ждет своих посетителей по адресу: с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 96

Фото: Минтруд Самарской области