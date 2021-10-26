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В Интернет-приемной судебных приставов создан новый вид обращений для граждан-двойников

26 октября 2021 13:05
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В Интернет-приемной судебных приставов создан новый вид обращений для граждан-двойников

Управление ФССП России по Самарской области рекомендует гражданам, столкнувшимся с ошибочной идентификацией в качестве должника, незамедлительно обратиться в «Интернет-приемную».

Сервис «Интернет-приемная» (https://r63.fssp.gov.ru/ir/) дополнен новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам. Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передается руководителю Управления ФССП России по Самарской области для организации рассмотрения. Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом Управления ФССП России по Самарской области, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения. 

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

В Федеральной службе судебных приставов подчеркивают, что новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.

Напомним, что с 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам. Статья 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов гражданина-должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего личность, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства. 

Между тем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие указанных изменений в части предоставления одного из идентификаторов гражданина-должника в исполнительных документах, выдаваемых организациям, работающим в сфере ЖКХ, приостановлено до 1 января 2022 года.

Решению этого вопроса также будет способствовать принятие закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов» (законопроект № 1144920-7), который 12.05.2021 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Он предполагает наделение судебных органов правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. 

В случае принятия закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

 

Теги: Акценты Судебные приставы

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