В ИК-3 УФСИН СО прошло арт-терапевтическое занятие с осужденными

Психологи исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области провели групповое психокоррекционное занятие для осуждённых на тему: «Жизнь – ценный дар».

Мероприятие прошло в формате арт-терапии и было направлено на активацию внутренних ресурсов личности, формирование установки на самореализацию и устойчивое противодействие суицидальным настроениям.

С помощью художественных методов – рисования – участники раскрыли своё видение ценности жизни, отразили внутренние переживания и визуализировали то, что для них является опорой: семью, надежду, веру, стремление к переменам.

В ходе открытого диалога осуждённые честно рассказали, что для них является ценным в жизни – кто-то назвал имена детей, кто-то – мечту о свободе, другие – возможность искупить вину и начать всё с чистого листа.

УФСИН России по Самарской области продолжает развивать систему психологической помощи, делая ставку на эффективные и созидательные методы реабилитации.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО