Главные новости:
В этом году автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении.
В Волжском районе завершен капитальный ремонт участка региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка
На соревнования по прыжкам в высоту приглашают спортсменов и любителей спорта.
В Самаре в сквере Фадеева состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота»
Матвей Коробельщиков - бронза.
Семен Грехов из Самарской области выиграл первенство России по спидвею 
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +28, +30°С.
 2 сентября в регионе кратковременный дождь, местами гроза, возможен град
В конкурсе может принять участие любая некоммерческая организация, зарегистрированная не позднее 15 апреля 2025 года.
НКО региона приглашают к участию в конкурсе Фонда президентских грантов
В ходе открытого диалога осуждённые честно рассказали, что для них является ценным в жизни – кто-то назвал имена детей, кто-то – мечту о свободе, другие – возможность искупить вину и начать всё с чистого листа.
В ИК-3 УФСИН СО прошло арт-терапевтическое занятие с осужденными
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки.
Энергетики «Т Плюс» напомнили школьникам Самары о безопасности
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В ИК-3 УФСИН СО прошло арт-терапевтическое занятие с осужденными

1 сентября 2025 16:30
105
В ходе открытого диалога осуждённые честно рассказали, что для них является ценным в жизни – кто-то назвал имена детей, кто-то – мечту о свободе, другие – возможность искупить вину и начать всё с чистого листа.

Психологи исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области провели групповое психокоррекционное занятие для осуждённых на тему: «Жизнь – ценный дар».

Мероприятие прошло в формате арт-терапии и было направлено на активацию внутренних ресурсов личности, формирование установки на самореализацию и устойчивое противодействие суицидальным настроениям.

С помощью художественных методов – рисования – участники раскрыли своё видение ценности жизни, отразили внутренние переживания и визуализировали то, что для них является опорой: семью, надежду, веру, стремление к переменам.

В ходе открытого диалога осуждённые честно рассказали, что для них является ценным в жизни – кто-то назвал имена детей, кто-то – мечту о свободе, другие – возможность искупить вину и начать всё с чистого листа.

УФСИН России по Самарской области продолжает развивать систему психологической помощи, делая ставку на эффективные и созидательные методы реабилитации.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

