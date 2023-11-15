В ИК-28 УФСИН СО состоялся КВН

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В ИК-28 УФСИН России по Самарской области, где содержатся осужденные женщины, регулярно проводятся встречи команд клуба веселых и находчивых. На днях в игре приняли участие три команды. Они состязались в номинациях «Приветствие» и «Домашние задание».

Напутствие женщинам-участницам игры дал врио начальника учреждения майор внутренней службы Владимир Соколов.

Во время соревнований царила атмосфера праздника. Проигравших не оказалось. Победителями стала команда «Бригада, Ух-ты!». Всем участникам были вручены дипломы и вкусные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО