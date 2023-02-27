В ИК-26 СО состоялся хоккейный матч между командой осужденных и клубом «Астро-Волга»

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В ИК-26 УФСИН России по Самарской области состоялся хоккейный матч между командой осужденных и клубом «Астро-Волга».



Товарищеская встреча была посвящена Дню защитника Отечества. Почетным гостем соревнования стал начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. Вместе с руководителем колонии почетные гости обратились с приветственным словом к хоккеистам и зрителям.

Поединок был напряженным. Болельщики не могли оторваться от захватывающей игры. Встреча завершилась ничьей – 5:5.



– Мы гордимся спортивными достижениями наших подопечных, – сказал начальник исправительного учреждения, - подполковник внутренней службы Виталий Ежиков. – Особенно нас радует, что после отбытия наказаний многие осужденные продолжают спортивную карьеру.



В ИК-26 особое внимание уделяется развитию спорта. Форму и инвентарь здесь приобретают за счет колонии и спонсоров. Осужденные сами следят за состоянием спортивной площадки, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО