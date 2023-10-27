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В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты среди осужденных женщин

27 октября 2023 16:58
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Участницы конкурса сами сшили костюмы, подготовили декорации, отточили актерское мастерство.

Программа творческого состязания «Мисс ИК-15 2023» была подготовлена сотрудниками воспитательного отдела колонии. Осужденные женщины соревновались в пяти номинациях.

Участницы конкурса сами сшили костюмы, подготовили декорации, отточили актерское мастерство.

В состав жюри вошли приглашенные гости и ветераны исправительного учреждения.

Сначала каждая из участниц представила на суд жюри свою визитную карточку. Первый тур назывался «Приветствие». Другой номинацией стал «Перфоманс» на тематику  кошачьих. Костюмы были выполнены из разных подручных материалов.

Всем понравился конкурс хозяюшек. По его правилам девушки должны приготовить блюдо, которое удивит членов жюри. Каждая конкурсантка приготовила несколько блюд.

По словам организатора мероприятия начальника отдела воспитательной работы с осужденными майора внутренней службы Алины Матвеевой конкурсантки очень ответственно подошли к выполнению всех заданий.

В свою очередь девушки получили не только море эмоций, но и ценные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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