В ИК-15 УФСИН России по Самарской области состоялся концерт Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки»

212

Этот творческий коллектив создан в 2ой гвардейской общевойсковой армии.

За время своего существования неоднократно выступал не только в воинских частях, но и в трудовых коллективах.

На этот раз артисты дали концерт в ИК-15 в честь Международного женского дня 8-го марта. В зрительном зале клуба находились осужденные женщины и сотрудники исправительного учреждения.

Программа концерта была обширна и содержательна. Со сцены звучали патриотические и военные песни, исполнялись зажигательные танцы. Каждое выступление завершалось бурными аплодисментами.

Руководство колонии вручило творческому коллективу благодарственные письма, а также сувениры. Кроме того, было решено, что сотрудничество с государственным ансамблем будет продолжено в дальнейшем.