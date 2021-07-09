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В ИК-15 Самарской области состоялся концерт цыганского ансамбля «Гиле Ромэн»

9 июля 2021 15:08
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Подобные мероприятия помогают осужденным зарядиться положительными эмоциями, тем самым улучшая морально-психологическую обстановку в колонии.

Цыганский семейный ансамбль под управлением Эдуарда Лиманского «Гиле Ромэн»  - призер Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Его солисты – участники Международного фестиваля «Еврооркестрия» во Франции, телевизионных передач «Поле чудес» и «Делу время, приехал на час».

Репертуар ансамбля – это авторские песни и известные современные произведения, песни прошлых лет. Зрители очень тепло встретили выступления артистов. На протяжении всей концертной программы не смолкали аплодисменты. 

Начальник исправительного учреждения подполковник внутренней службы Константин Дусь отметил, что подобные мероприятия помогают осужденным зарядиться положительными эмоциями, тем самым улучшая морально-психологическую обстановку в колонии, сообщили в пресс-службе УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

 

Теги: «Гиле Ромэн» ИК-15 концерт

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