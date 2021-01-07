В храмах Самары прошли рождественские богослужения

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Несмотря на ограничения, соборы посетило немало верующих.

В ночь со среды, 6 января, на четверг, 7 января, в 160 населенных пунктах Самарской области отметили Рождество Христово. Для верующих были открыты все 297 храмов губернии.

В 2021 году богослужения прошли по новым правилам. Во-первых, прихожанам рекомендовали соблюдать социальную дистанцию (специально для этого на полу нанесли разметку) и носить маски. Во-вторых, горожанам посоветовали остаться дома и посмотреть трансляцию службы в открытых источниках — по телевизору или в интернете.

В-третьих, после служб жителям Самары пришлось возвращаться домой самостоятельно. Городские власти в этом году решили не подавать общественный транспорт до храмов.

Несмотря на запреты и ограничения, в самые крупные соборы областной столицы пришло немало людей.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел службу в Софийском соборе Самары. Сюда же пришли и первые лица региона, пишет 63.ру.

Немало верующих посетило и храм во имя Великомученика Георгия Победоносца, который находится на площади Славы.

Фото: Дильдина Светлана