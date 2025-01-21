В губернии высадили почти 5 тысяч га леса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Администрация города Самары объявила конкурс на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории города. 
В Самаре стартовал прием заявок на конкурс социально-значимых проектов ТОС
Они посмертно были награждены Орденами Мужества и медалью «За отвагу». 
Герои специальной военной операции из Самары удостоены высших государственных наград
Планируется восстановление пешеходных дорожек из плитки, устройство газона с автополивом, наружного освещения, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн.
В Самаре планируют благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина
Всего в исследовании примут участие 60 пациентов.
Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом
Посетители поликлиник и медицинский персонал выражают благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за их заботу о детях.
Сотрудники ГАИ Тольятти размещают в детских поликлиниках города информацию для родителей о необходимости соблюдения ПДД
Если промытые сети вытянуть в одну линию, то они почти дотянутся до Казани.
Специалисты «РКС-Самара» за год промыли 306 километров труб канализации
Всего в губернии работает 11 таких площадок, в каждом городском округе.
Более 140 тысяч услуг предоставили центры «Мой бизнес» предпринимателям и самозанятым в Самарской области
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 22 января местами в Самарской области сохранится сильный ветер
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.96
-0.45
EUR 105.05
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии высадили почти 5 тысяч га леса

21 января 2025 14:56
198
Ежегодная площадь лесовосстановления увеличилась с 689 га в 2019 году до 927 га в 2024 году.

По национальному проекту «Экология» с 2019 по 2024 год самарские лесники провели мероприятия по лесовосстановлению на площади 4,7 тыс. га, высадили более 33 млн штук стандартных сеянцев и саженцев лесных растений.

Ежегодная площадь лесовосстановления увеличилась с 689 га в 2019 году до 927 га в 2024 году. Увеличены объемы заготовки семян лесных растений и выращивания стандартного посадочного материала с 4,7 млн штук сеянцев в 2018 году до 5,3 млн сеянцев в 2024 году. Для выращивания посадочного материала в Самарской области функционируют 17 лесных питомников ГБУ СО «Самаралес».

Лесовосстановление проводится во всех районах Самарской области на расчищенных гарях, прогалинах, пустырях, а также участках, расчищенных от нежелательной древесно-кустарниковой растительности. Для лесовосстановления используются преимущественно хозяйственно-ценные породы: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза повислая.

Программа лесовосстановления предусматривает не только заготовку семян и выращивание посадочного материала, но и подготовку почвы под посадку, непосредственно высадку растений и уход за ними в течение 5-7 лет до момента перевода земли в категорию покрытых лесом, а также содействие естественному лесовосстановлению.

Цель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Фактически в 2024 году обеспечено выполнение баланса выбытия и воспроизводства лесов в
соотношении 346,8 %.

Лесовосстановление региона будет продолжено в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». В прошлом году лесники расчистили 432 га лесных участков от сухостоя, валежника, нежелательной растительности и подготовили более 932 га почвы под посадку леса в 2025 году.

 

Фото:   министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
11 декабря 2024, 20:51
В ближайший час местами по Самарской области ожидается отложение гололеда на проводах и деревьях
Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Общество
1106
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
11 ноября 2024, 15:26
Ночью и утром 12 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Экология
3870
Будьте внимательны и осторожны!
01 ноября 2024, 15:29
2 ноября местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер-  25 м/с
Будьте внимательны и осторожны! Экология
4530
В центре внимания
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
218
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
303
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
326
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
226
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
245
Весь список